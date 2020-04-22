«Шоколадница» предупредила о закрытии половины кофеен

«Шоколадница» готова закрыть 140 из 300 кофеен, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора сети Олега Подгорного.

«Закроем ли мы часть своих точек? Да, закроем», — сказал Подгорный, уточнив, что речь идет прежде всего о кофейнях в торговых центрах.

По его словам, с ними сложнее договориться о скидках на аренду помещений, чем со : «И оно, наверное, понятно, потому что, я думаю, ТЦ, скорее всего, больше закредитованы, чем стрит, поэтому они медленнее и неохотнее идут на какие-то уступки».

Подгорный добавил, что скидку на аренду «Шоколаднице» дали 45% арендодателей, еще 20% дали нулевую ставку по аренде на апрель.

Как отметил Подгорный, в конце 2019-го сеть закрыла 50 кофеен и планировала закрыть еще 20-30, поскольку затраты на аренду превышали доходность бизнеса. Из-за кризиса компания решила закрыть больше точек. Открывать новые заведения «Шоколадница» не будет ни в 2020-м, ни в 2021 году.

По оптимистичному прогнозу, который озвучил Подгорный, клиенты вернутся в рестораны не раньше июля. При этом, по словам бизнесмена, «большое количество людей будет бояться сесть в ресторане, но может быть готово будет зайти, забрать свой заказ и уйти». Поэтому «Шоколадница» будет развивать продажи навынос.

В России до конца апреля все дни объявлены нерабочими из-за эпидемии коронавирусной инфекции. В Москве и Подмосковье приостановили работу около 15 тысяч заведений общепита. «Ведомости» писали, что после карантина к работе не вернутся 90% заведений.