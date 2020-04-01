«Ведомости»: 90% ресторанов и кафе в Москве и Подмосковье могут не открыться после снятия режима самоизоляции

По оценке Федерации рестораторов и отельеров (ФРИО), 90% ресторанов и кафе в Москве и Московской области могут не открыться после того, как будут отменены меры по борьбе с распространением коронавируса, пишут «Ведомости».

После окончания режима самоизоляции, считает президент ФРИО Игорь Бухаров, отрасль ждет период «великой депрессии».

К концу марта, по подсчетам ФРИО, выручка ресторанов рухнула на 90%. Часть заведений закрылась, другие пытаются найти дополнительные каналы сбыта, например, доставку. Однако заведениям среднего и высокого ценовых сегментов доставка вряд ли позволит поддерживать существование, считают опрошенные «Ведомостями» участники рынка.

Пока, отмечает издание, неплохо себя чувствуют крупные сети фастфуда — McDonaldʼs, Burger King и KFC. Хотя они и закрыли заведения в торговых центрах, но активно работают на доставку и выдачу предзаказов.

Ограничения на работу ресторанов и кафе в Москве введены до 5 апреля. Будут ли ограничения продлены, будет решено «в зависимости от складывающейся ситуации», написал Собянин 1 апреля. Однако, заявил мэр, даже если некоторые рестораны и смогут возобновить работу, «увеличивать количество посадочных мест в ближайшие месяцы точно не стоит». В частности, мэрия постановила, что летние веранды в Москве смогут открыться не ранее 15 июня.

В Москве и Московской области из-за принятых мер по борьбе с распространением коронавируса приостановили работу около 15 тысяч заведений общепита — от ресторанов до столовых, подсчитала ФРИО. Заведения в торговых центрах закрыты вместе с самими ТЦ, а остальным разрешено работать только на вынос. Такие меры первоначально были введены на нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля в Москве и Подмосковье, затем их примеру последовали и другие регионы.

Президент РФ Владимир Путин в телеобращении, в котором объявил о нерабочей неделе, пообещал оказать поддержку малому и среднему бизнесу, затронутому мерами борьбы с распространением коронавируса. Власти Москвы 1 апреля утвердили пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, расширяющий доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к получению кредитов и субсидий.