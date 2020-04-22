Российские интернет-компании по требованию Минкомсвязи снизили качество видео

Более 100 российских интернет-компаний по просьбе Минкомсвязи снизили качество видео и отключили автовоспроизведение записей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы Минкомсвязи РФ Олега Иванова.

Иванов отметил, что министерство получает жалобы на сбои в работе видеосервисов и площадок онлайн-образования. При этом сети фиксированной и мобильной связи справляются с возросшей нагрузкой, несмотря на рост трафика на 30-35%, подчеркнул замминистра.

В начале апреля Минкомсвязь попросила интернет-компании ограничить качество видео в мобильных приложениях до 720p, в браузерах — до 1080p. Министерство предлагало, чтобы такие ограничения действовали во время нерабочих дней, объявленных до конца апреля.