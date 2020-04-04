Минкомсвязь попросила онлайн-сервисы ограничить качество видео

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев направил российским интернет-компаниям письмо с просьбой ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видео во время нерабочих дней в апреле. Письмо опубликовало агентство «Москва», его подлинность РБК подтвердили в Rambler Group, «Мегафоне» и на сайте знакомств «Мамба».

Министр попросил ограничить качество видео в мобильных приложениях до 720p, в браузерах — до 1080p.

Также глава Минкомсвязи предложил отключить на сайтах и в приложениях функцию автоматического воспроизведения видео.

В письме Шадаева сказано, что предложенные меры призваны не допустить «снижения качества оказания услуг абонентам».

Президент России Владимир Путин из-за эпидемии коронавируса 2 апреля объявил нерабочими «с сохранением заработной платы» все дни до конца месяца.