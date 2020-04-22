Банк России установил курс евро на 23 апреля на уровне 83,68 рублей. По сравнению с предыдущим днем официальный курс единой европейской валюты вырос более чем на 1 рубль.

Доллар по курсу ЦБ на 23 апреля — 77,04 рубля (+79 копеек).

На торгах на Московской бирже евро, по состоянию на 13:53 мск, стоил 83,11 рубля, на 61 копейку меньше уровня закрытия предыдущей сессии. Доллар торговался по 76,48 рубля (-59 копеек).

Курс российской валюты снижается последние несколько дней на фоне обвала мировых цен на нефть. В частности российская нефть Urals, пишет The Bell, подешевела до уровня весны 1999 года — второй раз за последние несколько недель.

ЦБ России 20 апреля потратил на поддержку курса рубля 222 миллиона долларов, эквивалентные 16,8 миллиарда рублей.