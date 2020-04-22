Московская область вслед за Москвой обязала жителей с симптомами ОРВИ сидеть дома на карантине

Власти Московской области обязали всех жителей с симптомами острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) с 22 апреля соблюдать режим полной домашней самоизоляции. Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В этом же документе прописывается, что с 22 апреля люди, которые проживают с заболевшими ОРВИ, должны соблюдать режим самоизоляции, в частности, пользоваться транспортом только для получения медицинской помощи при наличии соответствующего цифрового пропуска.

Ранее соблюдать строгую домашнюю изоляцию обязали жителей Москвы с симптомами ОРВИ, а для совместно проживающих с ними ввели некоторые дополнительные ограничения.

По данным на утро 22 апреля, в Московской области был зарегистрирован 631 новый случай коронавирусной инфекции. Всего в регионе 6590 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом. За сутки умерли три жителя Подмосковья с COVID-19, всего с начала эпидемии — 56 человек.

Власти Москвы и Подмосковья синхронизируют меры, принимаемые для снижения распространения коронавируса.