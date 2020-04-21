Собянин обязал всех москвичей с ОРВИ сидеть дома на изоляции. Люди, живущие с ними, могут выносить мусор и ходить в ближайший магазин

Москвичи с проявлениями острых респираторных заболеваний должны соблюдать режим полной домашней изоляции, как и больные с подтвержденным COVID-19. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Люди, которые проживают с заболевшими ОРВИ, также должны соблюдать режим самоизоляции, но более мягкий — они могут выйти из дома, чтобы вынести мусор, погулять с животными или совершить покупку в ближайшем магазине или аптеке. Пользоваться транспортом они могут только при необходимости поездки в больницу.