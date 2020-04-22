«Коммерсант» назвал возможные даты голосования по поправкам в Конституцию. Одна совпадает с годовщиной парада Победы, другая — с Днем семьи
Российские власти обсуждают перенос всероссийского голосования по поправкам в Конституцию на конец июня или начало июля, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
В качестве двух возможных дат проведения голосования рассматривают 24 июня или 8 июля — оба дня выпадают на среду. В первом случае голосование совпадет с годовщиной парада Победы в 1945 году, во втором — с днем семьи, любви и верности и днем Петра и Февронии.
Источники издания утверждают, что дата голосования обсуждается постоянно, причем заявленные даты в июне и июле зависят от ситуации с коронавирусом в России.
Первоначально голосование по поправкам в Конституцию планировали провести 22 апреля, но из-за эпидемии COVID-19 отложили на неопределенный срок. В конце марта источники «Медузы» говорили, что голосование пройдет либо 12 июня, либо 13 сентября 2020 года.