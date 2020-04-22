Агентство Fitch спрогнозировало рецессию «беспрецедентной глубины» из-за пандемии коронавируса

Мировой ВВП по итогам 2020 года снизится на 3,9%, прогнозирует агентство Fitch в своем новом отчете.

Аналитики считают, что ограничения, связанные с пандемией коронавируса, приведут к рецессии «беспрецедентной глубины» за всю послевоенную историю. Она будет в два раза сильнее, чем рецессия во время глобального кризиса в 2009 году.

По прогнозам агентства, экономика Евросоюза по итогам года сократится на 7%, США — на 5,9%. ВВП России, считают в Fitch, уменьшится на 3,3%.