Суд арестовал 14 участников митинга против режима самоизоляции во Владикавказе

Суд во Владикавказе арестовал 14 участников несанкционированного митинга против режима самоизоляции. Об этом «Интерфаксу» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Северной Осетии.

Дела рассматриваются по статьям о неповиновении требованию сотрудника полиции (ч.1 ст. 19.3 КоАП) и организации массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшей нарушение порядка (ст. 20.2.2 КоАП).

В зависимости от статьи, участникам митинга назначено наказание от трех до 15 суток ареста.

При этом, в пресс-службе уточнили, что в 22 апреля суды Владикавказа продолжат вынесение решений по другим участникам акции «по мере того, как поступают материалы».

20 апреля несколько сотен человек вышли на площадь во Владикавказе с требованием помочь людям, потерявшим работу из-за ограничений по COVID-19, и предоставить более детальную информацию о зараженных коронавирусом.

К протестующим вышел глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Спустя несколько часов участников акции вытеснила с площади полиция, при этом в полицейских начали бросать камни. 69 человек были задержаны.

Устроить митинг призвал оперный певец и ковид-диссидент Вадим Чельдиев. Его задержали за несколько дней до акции по уголовной статье о фейках про коронавирус. После задержания его также заподозрили в насилии в отношении сотрудника полиции. 20 апреля Чильдиева арестовали на два месяца.