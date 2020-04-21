«Новая газета»: в приграничный район Чечни ввели федеральные войска

Днем 20 апреля в Надтеречный район на северо-западе Чечни, граничащий с Ингушетией, Северной Осетией и Ставропольским краем, были введены федеральные войска, сообщает «Новая газета».

Издание опубликовало запись с видеорегистратора, на которой видно скопление «Уралов» и военных палаточных городков вдоль трассы в окрестностях сел Братское, Бено-Юрт, Знаменское.

В Надтеречный район Чечни введены федеральные войска Новая газета

Источники «Новой газеты» в силовых структурах республики предположили, что появление военных связано с учениями, хотя соответствующих приказов не публиковалось.

5 апреля Чечня первым из российских субъектов объявила о закрытии своих административных границ из-за распространения COVID-19. Въезд в республику разрешен только поставщикам продовольствия и транзитному транспорту. Для жителей также введена пропускная система.