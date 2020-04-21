«Новая газета»: в приграничный район Чечни ввели федеральные войска
Днем 20 апреля в Надтеречный район на северо-западе Чечни, граничащий с Ингушетией, Северной Осетией и Ставропольским краем, были введены федеральные войска, сообщает «Новая газета».
Издание опубликовало запись с видеорегистратора, на которой видно скопление «Уралов» и военных палаточных городков вдоль трассы в окрестностях сел Братское, Бено-Юрт, Знаменское.
Источники «Новой газеты» в силовых структурах республики предположили, что появление военных связано с учениями, хотя соответствующих приказов не публиковалось.
Обычно учения проводятся на полигонах Надтеречного района, вдалеке от населенных пунктов, ближе к лесному массиву. В этом случае военные разбили палаточные городки в непосредственной близи и выставили между ними свои блокпосты. С такой активностью федеральных военнослужащих местные жители давно уже не сталкивались.
5 апреля Чечня первым из российских субъектов объявила о закрытии своих административных границ из-за распространения COVID-19. Въезд в республику разрешен только поставщикам продовольствия и транзитному транспорту. Для жителей также введена пропускная система.