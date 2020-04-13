В Чечне ввели обязательные пропуска для выхода на улицу. По воскресеньям жителям вообще не разрешат покидать дома

В Чечне введен пропускной режим для поездок, связанных с приобретением продуктов и лекарств. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил глава регионального штаба по борьбе с коронавирусом Магомед Даудов.

По словам Даудова, пропускной режим не коснется только сотрудников тех организаций, которые продолжают работу.

При этом, подчеркнул Даудов, в воскресенье всем без исключения жителям Чечни запрещается выходить из дома или совершать какие-либо поездки.

В Чечне зарегистрированы 49 случаев заболевания COVID-19. Пять человек умерли, 15 выписаны из больниц.

С 5 апреля в Чечню запрещен въезд граждан России, проживающих в других регионах. Премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что региональные власти не имеют полномочий для таких запретов, но в Кремле никаких нарушений не увидели.