Московское метро временно прекратило продажу разовых билетов

Московский метрополитен с 21 апреля временно приостановил продажу разовых билетов, как в кассах, так и в терминалах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на городской департамент транспорта.

Очередей на станциях нет, подчеркнули представители департамента транспорта, добавив, что жители Москвы, которым надо передвигаться по городу на общественном транспорте, должны привязать к электронному пропуску свои карты «Тройка».

Отказ от продажи разовых билетов был предусмотрен пропускным режимом, который действует в Москве с 15 апреля. Предполагается, что жители города получают цифровые пропуска для поездок на личном и общественном транспорте. В первый день действия пропускного режима на входах на станции московского метро образовались огромные очереди, так как полицейские вручную проверяли пропуска. Вскоре после этого мэрия объявила, что пропуска будут проверять через карту «Тройка» (или ее подмосковный аналог — «Стрелку), а также через социальную карту.