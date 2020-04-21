Глава РПЦ попросил дать церквям отсрочку по коммунальным платежам

Патриарх Кирилл попросил премьер-министра Михаила Мишустина отсрочить выплаты коммунальных услуг для церковных учреждений, сообщает РБК, в распоряжении которого есть копия письма главы РПЦ главе правительства.

Счета за коммунальные услуги церкви и монастыри оплачивают из пожертвований, которые снизились на фоне пандемии коронавируса. В связи с этим глава РПЦ просит предоставить отсрочку оплаты коммунальных платежей «на срок до отмены ограничительных мер и возобновления полноценной работы церквей и монастырей».

По данным источника РБК в правительстве, Мишустин перенаправил письмо в профильные ведомства, включая Минстрой и Минприроды. В Минприроды и Минстрое сообщили изданию, что отсрочка платежей возможна, если ее согласуют стороны.

В России все регионы с конца марта ввели те или иные ограничения, которые призваны остановить распространение коронавирусной инфекции. Из-за таких этих ограничений во многих субъектах РФ, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, богослужения на Страстной неделе и на Пасху проходили без прихожан.