Facebook будет блокировать страницы протестных митингов против самоизоляции

Администрация Facebook будет удалять страницы, посвященные акциям протеста против самоизоляции во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает CNN.

Из соцсети уже были удалены анонсы массовых акций в Калифорнии, Небраске и Нью-Джерси. Власти этих штатов подчеркнули, что компания связывалась с ними и что они со своей стороны не просили заблокировать страницы, а соцсеть решила сделать это по своей инициативе.

Представители Facebook отметили, что на те антиправительственные акции, организаторы которых будут напоминать о необходимости соблюдения дистанции, цензура распространяться не будет.

В большинстве штатов США уже несколько недель действует режим самоизоляции. Это уже привело к рекордному количеству безработных.

США — самая пострадавшая от COVID-19 страна в мире. В Соединенных Штатах зафисировано почти 800 тысяч случаев заболевания, умерли более 42 тысяч человек.