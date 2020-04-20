«Яндекс» сделал бесплатным домашнее тестирование на COVID-19

«Яндекс» объявил, что домашнее тестирование на коронавирус в рамках проекта «Помощь рядом», будет бесплатным для жителей Москвы и ближнего Подмосковья всех возрастов. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Медузы».

При запуске проекта «Яндекс» сообщал, что бесплатными будут только первые 10 тысяч тестов для людей старше 65 лет.

Сейчас в компании говорят, что денег, собранных в рамках проекта, а также средств, выделенных «Яндексом», хватит, чтобы в ближайшее время оплатить тестирование с учетом сложившегося спроса.

16 апреля «Яндекс» запустил тестирование на коронавирус на дому. Заявки на тесты принимаются на странице проекта «Помощь рядом», тестирование проводят специалисты ряда лабораторий, результаты известны за один-три дня. Вскоре «Яндекс» намерен начать принимать заявки на тестирование из других регионов.

На странице проекта «Помощь рядом» можно оформить пожертвование в благотворительный фонд, чтобы оплатить тестирование тем, кто не может себе этого позволить.