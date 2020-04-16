«Яндекс» запустил тестирование на коронавирус на дому

Компания «Яндекс» объявила о запуске домашнего тестирования на коронавирус в рамках проекта «Помощь рядом». Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в «Медузу».

На первом этапе тестирование смогут пройти люди из группы риска (старше 65 лет), проживающие в Москве. В дальнейшем, когда число тестов в лабораториях вырастет, анализы смогут сдать люди других возрастов, в том числе из других регионов. Заявки на тест принимают на странице проекта. Результат будет готов за один-три дня.

Тестирование платное, но первые 10 тысяч тестов для людей из группы риска оплатит «Яндекс», сделав пожертвования в благотворительные фонды-партнеры «Подарок ангелу» и «Друзья». На странице проекта также можно сделать пожертвование для оплаты теста тех, кто не может себе этого позволить, или оставить заявку на бесплатное тестирование.

На первом этапе тесты будут проводить лабораторные службы «АрхиМед», «Ситилаб», «Семейный доктор» и «ЛабКвест». К партнерской программе могут присоединиться другие лаборатории.

В будущем «Яндекс» также намерен запустить доставку тестов на антитела к вирусу, сообщил управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян.