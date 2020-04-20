В России выявлены 4268 новых случаев COVID-19. Всего заболели более 47 тысяч человек

По состоянию на утро 20 апреля в России зарегистрированы 4268 новых случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах. Общее число инфицированных достигло 47121 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Больше всего заболевших в Москве (+2026 человек за сутки), Московской (+578) и Нижегородской (+113) областях, Санкт-Петербурге (+86), Ростовской (+60) и Мурманской (+46) областях, Чечне и Башкирии (по 45 новых заболевших за сутки).

За минувшие сутки от болезни умерли 44 человека. За весь период с начала распространения COVID-19 в России умерли 405 человек.

Выздоровели 3446 человек (+155 человек за сутки).

Всего в стране проведено более двух миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции. За последние сутки проведено 112,8 тысячи тестов.