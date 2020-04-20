Российские киберспортсмены Virtus.pro выиграли турнир по Dota 2 с призовым фондом 200 тысяч долларов

Virtus.pro — российская киберспортивная команда по игре в Dota 2 — выиграла лигу ESL One Los Angeles 2020, следует из турнирной таблицы на сайте cybersport.ru.

В финале Virtus.pro обыграли со счетом 3:2 европейскую OG. Как уточняет cybersport.ru, российская команда дошла до гранд-финала турнира без поражений.

Virtus Pro vs OG в финале ESL One Los Angeles 2020 Dota 2 Stream

Команда Virtus.pro получила 60 тысяч долларов призовых. Турнир Dota 2 | ESL One Los Angeles в 2020 году прошел в онлайн-режиме из-за эпидемии коронавируса.

В 2015 году в команду Virtus.pro вложил 100 миллионов долларов российский миллиардер Алишер Усманов, это была его первая инвестиция в киберспорт.

Mail.Ru Group (принадлежит Усманову) в 2018-м также за сто миллионов долларов выкупила 100% компании ESforce. Это организатор крупных киберспортивных турниров в России, созданный основателем Virtus.pro Антоном Черепенниковом и украинской NaʼVi. Virtus.pro вошла в состав ESforce.

Капитан состава Virtus.pro по Dota 2 Алексей Березин в 2019 году вошел в первый список самых влиятельных людей в киберспорте по версии российского Forbes.