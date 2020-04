Принц Гарри и Меган Маркл отказались общаться с британскими таблоидами

Внук королевы Великобритании Гарри и его жена Меган Маркл отказались общаться с британскими таблоидами Daily Mail, The Sun, Daily Mirror и Daily Express. Об этом сообщает Sky News.

Как сказано в заявлении семейной пары, которое цитирует сайт телеканала, указанные СМИ «на протяжении многих лет не берут на себя ответственности за то, что они публикуют, даже когда знают, что они подают ложную или искаженную информацию».

В заявлении уточняется, что решение Гарри и Меган не направлено на то, чтобы избежать критики, «средства массовой информации имеют полное право сообщать и иметь свое мнение о герцоге и герцогине Сассекских».

В октябре 2019 года принц Гарри подал в суд на The Sun и Daily Mirror, а Меган Маркл подала иск к газете Mail on Sunday (воскресное издание The Daily Mail). Как пишет Sky News, первое слушание по иску Меган Маркл должно пройти на этой неделе.

Принц Гарри и Меган Маркл в январе 2020 года объявили о намерении снять с себя королевские полномочия. С конца марта они официально перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи.