Агентство стратегических инициатив предложило Мишустину приравнять мигрантов к россиянам — для получения пособий и льгот
Источник: ТАСС
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Агентство стратегических инициатив предложило премьер-министру России Михаилу Мишустину приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам России, чтобы те могли получать пособия по безработице и другие льготы и выплаты. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на письмо, направленное организацией премьеру.
Также агентство предложило подготовить мигрантов для работы на «высвобождающихся рынках», а также в сфере обслуживания IT-инфраструктуры.
Ранее президент РФ Владимир Путин на фоне пандемии коронавирусной инфекции предложил, чтобы каждый россиян, потерявший работу и обратившийся в службу занятости после 1 марта, в апреле-июне ежемесячно получал пособие по безработице в размере 12130 рублей.