Ozon начал продавать тесты на коронавирус для жителей Москвы

Онлайн-ритейлер Ozon начал продавать тесты на COVID-19 для жителей Москвы.

Магазин предлагает три вида тестов: экспресс-тест в клиниках «Медси» за 2,4 тысячи рублей; тест на дому в пределах МКАД за 4,9 тысячи рублей и в пределах 30 километров от МКАД за 5,7 тысячи рублей.

Без скидок стоимость тестов составляет 4,9 тысячи рублей, 7,2 тысяч и 8,2 тысячи рублей соответственно.

Как напоминает «Прайм», в Роспотребнадзоре ранее сообщили, что в России зарегистрировано около десяти тестов на коронавирусную инфекцию. «Исследования на новый коронавирус уже проводятся в 105 лабораториях Роспотребнадзора, в 247 медицинских центрах и в 24 частных лабораториях», — добавляет агентство.

С 16 апреля тестирование на коронавирус на дому запустил «Яндекс», с 17 апреля тесты проводит медицинский сервис DocDoc совместно со Сбербанком.