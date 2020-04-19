Bloomberg заметил рост спроса на наличные в России после обращений Путина

С начала марта в России через банкоматы и банковские отделения было выдано около триллиона рублей наличных — это больше, чем за весь 2019 год. Об этом пишет Bloomberg co ссылкой на данные ЦБ.

При этом «всплески изъятий» денег совпали с телевизионными обращениями президента РФ Владимира Путина, пишет издание.

Особенно много наличных жители страны сняли после того, как глава государства продлил ограничительные меры до 1 мая.

Путин из-за эпидемии коронавируса объявил нерабочими все дни до конца месяца. В Москве и в большинстве российских регионов действует режим самоизоляции: выходить из дома можно за продуктами, в аптеку, а также чтобы вынести мусор или выгулять собаку.

В Москве не работает большинство компаний и предприятий. Открыты продуктовые магазины и магазины, торгующие товарами первой необходимости, а также аптеки и банки.