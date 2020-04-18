В психиатрической больнице в Архангельске у нескольких десятков человек обнаружили коронавирус

В Архангельской государственной клинической психиатрической больнице более чем у 50 пациентов и сотрудников предварительное тестирование выявило коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные оперативного штаба области.

В больнице объявлен карантинный режим. Здание будет перепрофилировано: один из этажей сделают инфекционным отделением для заболевших, другой — обсерватором для тех, кто попал в круг их контактов.

Собеседник «Медузы» в Архангельской областной клинической больнице, куда поступил один из заболевших, рассказал, что зараженных — 68 человек. По его словам, источником заражения, предположительно, стала медсестра, незадолго до этого вернувшаяся из Москвы.

По состоянию на 17 апреля в Архангельской области было зафиксировано 34 случая заболевания COVID-19.