Правительство добавило торговлю одеждой и автомобилями в список пострадавших от коронавируса отраслей

Премьер-министр Михаил Мишустин расширил перечень отраслей, наиболее пострадавших от ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление размещено на сайте правительства.

В новый перечень попала розничная торговля рядом непродовольственных товаров — одеждой, обувью, текстилем, автомобилями, мотоциклами, коммуникационным оборудованием.

Помимо этого, в перечень попала деятельность музеев и зоопарков.

Первоначальный перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей правительство утвердило 6 апреля, в него попали девять сфер экономики, в том числе общепит, гостиничный бизнес, туризм и авиаперевозки. Через пять дней он впервые был расширен — туда, в частности, вошли стоматологические услуги и деятельность кинотеатров.

Отраслям, попавшим в перечень, власти будут оказывать поддержку в первую очередь.