Правительство добавило стоматологические услуги и показ кино в список отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса

Власти России расширили список отраслей экономики, наиболее серьезно пострадавших от коронавируса. Соответствующее постановление размещено на сайте правительства.

Первоначальный перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей правительство утвердило 6 апреля. В список вошли девять сфер экономики, в том числе общепит, гостиничный бизнес, туризм и авиаперевозки.

Отраслям из перечня власти России будут оказывать поддержку в первую очередь.