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Правительство добавило стоматологические услуги и показ кино в список отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса

Источник: Правительство РФ
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Власти России расширили список отраслей экономики, наиболее серьезно пострадавших от коронавируса. Соответствующее постановление размещено на сайте правительства.

Раздел «Культура, организация досуга и развлечений» дополнен деятельностью в области демонстрации кинофильмов. Кроме того, в перечень включен новый раздел «Деятельность в области здравоохранения», который содержит позицию «стоматологическая практика».

Правительство РФ

Первоначальный перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей правительство утвердило 6 апреля. В список вошли девять сфер экономики, в том числе общепит, гостиничный бизнес, туризм и авиаперевозки.

Отраслям из перечня власти России будут оказывать поддержку в первую очередь.