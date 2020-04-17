Сын Эмомали Рахмона избран спикером сената Таджикистана

Рустам Эмомали — старший сын президента Таджикистана Эмомали Рахмона — избран председателем Маджлиси милли (верхней палаты парламента Таджикистана). Об этом «Интерфаксу» сообщил замглавы аппарата палаты Шавкат Саидов.

Как пишет издание «Фергана», Рустам Эмомали стал вторым человеком в Таджикистане. Согласно конституции страны, в случае отставки, смерти или недееспособности президента, до следующих выборов его полномочия переходят к председателю верхней палаты парламента.

32-летний Рустам Эмомали был избран членом верхней палаты парламента Таджикистана на выборах 27 марта. Также Рустам Эмомали занимает посты мэры столицы страны Душанбе и главы Федерации футбола Таджикистана. Раньше он возглавлял Таможенную службу и Агентство по борьбе с коррупцией Таджикистана.

В 2019 году спикером сената Казахстана была избрана Дарига Назарбаева — старшая дочь первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

Она сменила на этой должности Касым-Жомарта Токаева, ставшего преемником Назарбаева после его отставки с президентского поста в марте 2019-го.