Госдума разрешила получать российское гражданство без отказа от иностранного

Госдума приняла закон, позволяющий подать заявление на получение гражданства России без отказа от иностранного.

Помимо этого документ упрощает процедуру получения российского гражданства для граждан Украины, Казахстана, Белоруссии и Молдавии, неграждан Латвии и Эстонии, а также для супругов и детей граждан РФ — теперь им не надо перед подачей документов пять лет жить в России.

Реформировать миграционный режим и институт гражданства в России в начале марта предложил президент Владимир Путин. Помимо упрощения процедуры получения гражданства Путин также предложил отменить понятие разрешения на временное проживание, которое сейчас является ступенью перед получением вида на жительство.