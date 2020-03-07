Путин предложил отменить разрешение на временное проживание в России. Теперь иностранцы сразу смогут получать вид на жительство

Президент России Владимир Путин предложил реформировать миграционный режим и институт гражданства в России. Предложения опубликованы на официальном сайте Кремля.

Путин, в частности, предложил упразднить понятие разрешения на временное проживание, которое сейчас является ступенью перед получением вида на жительство. Теперь иностранцы смогут сразу подавать документы на бессрочный ВНЖ — требованиями для его получения будут регистрация в информационной системе, проживание на территории России и отсутствие опасных заболеваний.

В сообщении отмечается, что институт разрешения на временное проживание «фактически себя изжил», так как эти разрешения зачастую покупаются иностранцами, чтобы не оформлять дополнительные документы, необходимые для временного трудоустройства.

Также президент предложил установить три порядка приема в гражданство России — упрощенный, общий и особый. Упрощенный порядок предусматривается для выходцев из «близких в социокультурном отношении» стран, особый порядок — для лиц, «решение по которым требует оценки неочевидных фактов».