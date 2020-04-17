Число заболевших COVID-19 в России превысило 32 тысячи человек

По состоянию на утро 17 апреля в России подтверждены 4070 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших составило 32008 человек, сообщил оперативный штаб по коронавирусу.

Больше всего случаев коронавирусной инфекции выявили в Москве (+1959 человек за сутки), Подмосковье (+472), Петербурге (+424), Мордовии (+65) и Дагестане (+59).

В России выздоровели 2590 человек с коронавирусом (+286 за сутки). В Москве, где больше всего заболевших, с начала распространения вируса выздоровели 1517 человек, за последние сутки — 123 человека.

За сутки умер 41 человек с коронавирусом, в том числе 14 в Москве и семеро в Подмосковье. Всего с начала эпидемии умерли 273 человека.

В России по состоянию на 16 апреля провели более 1,7 миллиона тестов на коронавирус, сообщил Роспотребнадзор.

К вечеру 16 апреля коронавирус выявили во всех регионах России — последней стала Республика Алтай.