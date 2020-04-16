Коронавирус зафиксировали во всех регионах России (последней стала Республика Алтай)

В Республике Алтай обнаружили коронавирусную инфекцию, регион оставался единственным, где случаев заражения не было зафиксировано. Об этом сообщает ТАСС.

«Выявлен первый случай коронавируса в республике. Он подтвержден у женщины — жительницы региона», — сказали агентству в алтайском правительстве.

Таким образом, случаи заболевания COVID-19 обнаружили во всех российских регионах.

По данным на утро 16 апреля в 84 регионах России зарегистрировали 27,9 тысячи случаев заболевания COVID-19. За сутки заболели еще 3448 человек, умерли 34 человека.

Всего с начала распространения коронавируса в России умерли 232 заболевших, выздоровели 2304 человека.