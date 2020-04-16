Российские ритейлеры сообщили о резком росте продаж телефонов дороже 100 тысяч рублей. Из-за курса рубля и ожиданий дефицита

Торговые сети, занимающиеся продажей телефонов, зафиксировали резкий рост спроса на дорогие смартфоны, пишут «Ведомости».

МТС и «М.видео-Эльдорадо» сообщили, что продажи телефонов стоимостью более 100 тысяч рублей в первом квартале текущего года выросли в два раза, в «Связном» заявили о росте на 300%.

Как сообщил представитель МТС, до середины марта около 60% телефонов дороже 100 тысяч рублей покупалось в кредит, но во второй половине месяца доля кредитных приобретений сократилась до 30%.

Участники рынка и эксперты, опрошенные изданием, связывают рост продаж дорогих телефонов с несколькими факторами, в том числе с ослаблением курса рубля, ожиданием дефицита, а также с переходом на удаленную работу, для организации которой некоторые обновили свои электронные устройства.

Эксперты предполагают, что речь идет о разовом резком росте продаж. Во II квартале и далее такого роста не будет из-за снижения курса рубля и сокращения доходов покупателей, считают они.

Доля смартфонов дороже 100 тысяч рублей на российском рынке в натуральном выражении — около 1%, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя «М.видео-Эльдорадо».

В России из-за распространения коронавирусной инфекции с середины марта многие компании добровольно перешли на удаленную работу, а с конца марта до конца апреля в стране объявлены нерабочие дни.

В начале года из-за коронавируса в Китае временно не работали производители комплектующих для смартфонов.