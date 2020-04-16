РБК: на Пасху православные храмы будут открыты для прихожан в половине регионов России

Храмы Русской православной церкви (РПЦ) на Пасху будут открыты для прихожан в 43 из 85 регионов России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на епархии РПЦ и пресс-службы глав регионов.

Среди регионов, где будут проводиться пасхальные службы с прихожанами, отмечает издание, Ленинградская область, где выявлено 330 случаев коронавирусной инфекции, Мурманская область (306 случаев) и Краснодарский край (260 случаев). Эти регионы, по данным оперативного штаба на 16 апреля, занимали в России места с 6-е по 8-е соответственно по выявленным случаям COVID-19.

Рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса ранее объявила, что верующим рекомендовано остаться дома на Пасху. Однако, говорилось в сообщении, посещение храмов прихожанами возможно, «если это допускает санитарно-эпидемиологическая ситуация». Для таких случаев в РПЦ разработали перечень мер по обеспечению безопасности клириков и прихожан. Решение о том, открывать ли церкви для прихожан или нет, заявила рабочая группа, будут принимать епархии.