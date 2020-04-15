За один день в Москве оштрафовали две тысячи человек, вышедших из дома «без уважительной причины»

Около двух тысяч жителей Москвы, которые вышли из дома «без уважительной причины», оштрафовали за один день, 14 апреля. Об этом со ссылкой на начальника Главного контрольного управления Москвы Евгения Данчикова сообщает «Интерфакс».

Данчиков не уточнил, о каких суммах штрафов идет речь, и по каким статьям КоАП составлялись протоколы (московский КоАП разрешает штрафовать на четыре тысячи рублей, федеральный — минимум на 15 тысяч рублей).

Он добавил, что о количестве нарушений со стороны автомобилистов власти сообщат позднее.

С апреля в России действует административная ответственность для тех, кто нарушил так называемый режим самоизоляции, который разрешает выходить из дома только за продуктами, в аптеку, для выгула собаки или для того, чтобы вынести мусор.

В Москве с 13 апреля ввели пропускной режим, пока электронные пропуска нужны только для поездок по городу.