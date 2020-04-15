В Москве за сутки оштрафовали и принудительно госпитализировали более 200 человек с коронавирусом, нарушивших самоизоляцию

За сутки в Москве зафиксировано 213 нарушений режима самоизоляции жителями с подтвержденным коронавирусом, которые должны были находиться на карантине.

Нарушители, сообщил оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом, принудительно доставлены в обсерваторы в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево, где они будут находиться до завершения лечения. Также все нарушители оштрафованы. Общая сумма наложенных на них штрафов — более 1 миллиона рублей.

По состоянию на утро 15 апреля в России зафиксированы 24490 случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки число инфицированных выросло на 3388 человек, в том числе в Москве был подтвержден коронавирус у 1774 человек. С начала эпидемии COVID-19 в Москве умерли 106 человек с коронавирусом.

В Москве с 15 апреля действует пропускной режим. Жители города должны оформлять электронные пропуска для передвижения по городу на транспорте — как личном, так и общественном.