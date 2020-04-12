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На въезде в Москву из-за проверок машин образовались пробки. Фотография
16:10, 12 апреля 2020
Источник: Meduza
Для машин из регионов начали ограничивать въезд в Москву. Как
сообщила
накануне «Русская служба Би-би-си», сотрудникам ДПС поручили останавливать въезжающие в город автомобили, уточнять у водителей причины нарушения режима самоизоляции, а также собирать их данные и отправлять в районные ОВД и Роспотребнадзор. Некоторые машины могут не пустить в город. Из-за этого на въезде в Москву, в том числе на Ленинградском шоссе, вечером 12 апреля образовались пробки.
Максим Шеметов / Reuters / Scanpix / LETA
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