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На въезде в Москву из-за проверок машин образовались пробки. Фотография

Источник: Meduza
Для машин из регионов начали ограничивать въезд в Москву. Как <a href="https://meduza.io/news/2020/04/11/russkaya-sluzhba-bi-bi-si-vlasti-moskvy-ogranichat-v-ezd-v-gorod" target="_blank">сообщила</a> накануне «Русская служба Би-би-си», сотрудникам ДПС поручили останавливать въезжающие в город автомобили, уточнять у водителей причины нарушения режима самоизоляции, а также собирать их данные и отправлять в районные ОВД и Роспотребнадзор. Некоторые машины могут не пустить в город. Из-за этого на въезде в Москву, в том числе на Ленинградском шоссе, вечером 12 апреля образовались пробки.
Для машин из регионов начали ограничивать въезд в Москву. Как сообщила накануне «Русская служба Би-би-си», сотрудникам ДПС поручили останавливать въезжающие в город автомобили, уточнять у водителей причины нарушения режима самоизоляции, а также собирать их данные и отправлять в районные ОВД и Роспотребнадзор. Некоторые машины могут не пустить в город. Из-за этого на въезде в Москву, в том числе на Ленинградском шоссе, вечером 12 апреля образовались пробки.
Максим Шеметов / Reuters / Scanpix / LETA