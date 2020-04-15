Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока преждевременно оценивать действия московских властей на основе первого утра работы системы пропусков в столице.

«Первое утро, гигантский город, естественно, это не может быть совсем гладко», — сказал он в беседе с журналистами.

Он отметил, что мэрия и МВД работают в полном взаимодействии, но «необходимо наработать определенный алгоритм действий». «Происходит отладка», — добавил он.

Песков также согласился с тем, что очередей и скопления людей на входах в московское метро быть не должно. «Это плохо, опасно, очень нежелательно и это то, что сейчас старается предотвратить руководство Москвы», — заключил пресс-секретарь главы государства.

По словам Пескова, на введение пропускной системы столичную мэрию вынудили действия москвичей, которые «не проявили должной дисциплинированности по соблюдению режима самоизоляции».

Из-за распространения коронавируса мэрия Москвы ужесточила правила передвижения по городу. С 15 апреля для поездок на личном и общественном транспорте горожане обязаны получить цифровой пропуск. Утром в среду из-за проверок пропусков в московском метро образовались гигантские очереди.