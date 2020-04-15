Мэрия Москвы поможет малому и среднему бизнесу выплачивать проценты по старым и новым кредитам

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал третий пакет антикризисных мер для бизнеса. Об этом сообщается на официальном сайте Собянина.

Власти Москвы будут субсидировать процентную ставку по займам малого и среднего бизнеса. По ранее взятым кредитам предусмотрено субсидирование ставки до 6% годовых (на эту меру поддержку могут претендовать все малые и средние предприятия независимо от вида деятельности), по новым кредитам на финансирование текущей деятельности — субсидирование ставки до 8%.

Кроме того, Сбербанк, который станет крупнейшим оператором кредитной программы, предоставит малым и средним предприятиям полугодовую отсрочку по уплате основной суммы долга. Московские власти планируют договориться о льготах и с другими банками.

«Для участия в кредитной программе правительство Москвы ставит предпринимателям фактически единственное условие — расходовать средства на бизнес, действующий на территории Москвы. И надеемся, что приоритетом будет выплата заработной платы», — говорится на сайте Собянина.

Также третий пакет поддержки бизнеса расширяет применение некоторых антикризисных мер, принятых ранее. В частности, владельцы отелей и торговых площадей смогут получить 50% компенсации по налогам.

В конце марта правительство Москвы приняло два пакета мер поддержки бизнеса. Они включают в себя в том числе отсрочку по налогам и освобождение от арендной платы за городскую недвижимость во время простоя.

Также московский бизнес может претендовать на федеральные меры поддержки. 15 апреля Владимир Путин дополнил их новыми. В частности, он пообещал малому и среднему бизнесу безвозмездную помощь для выплаты зарплат, а системообразующим предприятиям — льготные кредиты на пополнение оборотных средств.