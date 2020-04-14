Департамент здравоохранения Москвы предупредил о дефиците коек в больницах из-за коронавируса

Департамент здравоохранения Москвы прогнозирует, что в ближайшие две-три недели в городе возможен дефицит коек в больницах, перепрофилированных под лечение людей с коронавирусом.

В департаменте назвали напряженной ситуацию с коронавирусной инфекцией в Москве. «Количество ежедневно выявленных случаев коронавируса по-прежнему стабильно высокое», — заявили в ведомстве.

В ближайшие десять дней в Москве перепрофилируют еще 24 городских стационара для лечения людей, у которых подозревают коронавирус. После этого в городе будет около 21 тысячи коек для таких пациентов.

В Москве с начала эпидемии COVID-19 коронавирус выявили у более 11,5 тысячи человек. Из них 837 человек выздоровели, еще 95 умерли. Всего в России коронавирус обнаружили у более 18 тысяч человек, из них выздоровели 1470 человек, умер 161 человек.