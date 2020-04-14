Количество умерших от коронавирусной инфекции в Москве выросло до 95 человек

В Москве умерли еще 13 человек с коронавирусной инфекцией, сообщает Мосгорздрав.

Как пишет «Интерфакс», число умерших от COVID-19 в Москве таким образом составляет 95 человек.

«Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них — хронический бронхит, гипертония, кардиосклероз. Пятеро пациентов страдали сахарным диабетом», — отметили в ведомстве, добавив, что самой младшей из умерших от инфекции было 29 лет.

К 13 апреля в России зарегистрировали 18,3 тысячи случаев заболевания COVID-19, из них 11,5 тысячи — в Москве.

В московском Департаменте здравоохранения ожидают, что в ближайшие две-три недели в городе возникнет дефицит мест в больницах, передает «Интерфакс». В течение десяти дней для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилируют еще 24 больницы, сообщили в департаменте.