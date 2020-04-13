В России выявлены 2558 новых случаев COVID-19

По состоянию на 13 апреля в России зарегистрировано 2558 новых случаев заражения коронавирусом в 62 регионах, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных — 18328 человек.

Большинство случаев коронавирусной инфекции выявлены в Москве (+1355 человек за сутки), Подмосковье (+495), Санкт-Петербурге (+121).

За прошедшие сутки число умерших от коронавируса увеличилось на 18 человек. Всего с начала эпидемии в России умерли 148 человек. Выздоровели 1470 человек (+179 человек за сутки).

Проведено в общей сложности 1,3 миллиона тестов на коронавирус.