В Белоруссии умерли 29 пациентов с COVID-19. Лукашенко заявил, что ни одну из смертей не вызвал коронавирус

Все умершие в Белоруссии люди с коронавирусной инфекцией на самом деле умерли не от нее, а от «букета хронических болезней». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были. <…> Коронавирус — это даже не толчок. Это та атмосфера, в которой развиваются их хронические болезни. Вот в чем причина. Поэтому я говорю, что у нас чисто от коронавируса ни один человек не умер», — сказал Лукашенко.

По его словам, ему докладывают, что «вот этот психоз, особенно коронавирусный, довел до того, что люди [с положительным тестом на вирус] уже опустили руки и в больницах перестали бороться за жизнь».

«Пусть даже не переживают. Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение, исходя из анализа не только прошлых лет. У нас уже опыт этого года есть. <…> Мы уже нашли комбинации лекарств, чтобы спасать людей. Поэтому мы за каждого человека будем не бороться, а сражаться. И если этот человек не опустил руки, он обязательно выздоровеет», — заявил Лукашенко.

По данным Минздрава Белоруссии на 13 апреля, в стране выявлены 2919 человек с коронавирусной инфекцией. 203 заболевших выздоровели, 29 умерли.

В Белоруссии не вводили масштабные ограничения в связи с карантином. Границы страны открыты, государственные предприятия и бизнес продолжают работать. В стране идет единственный в Европе футбольный чемпионат.

При этом из-за COVID-19 власти Белоруссии начали отправлять приехавших из-за границы на самоизоляцию, запретили массовые мероприятия с участием иностранцев, продлили каникулы в школах и отложили плановые операции и госпитализации. В остальном они ограничиваются рекомендациями: избегать массовых скоплений людей, держать дистанцию, работать удаленно.