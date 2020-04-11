ВОЗ рекомендовала Белоруссии отказаться от массовых мероприятий. В стране проходит единственный в Европе футбольный чемпионат

Властям Белоруссии стоит запретить все массовые мероприятия, в том числе спортивные. Об этом заявил глава в страну миссии ВОЗ Патрик ОʼКоннор, передает белорусское издание TUT.BY.

«Время готовиться к худшим сценариям, это забег на долгую дистанцию», — сказал ОʼКоннор.

По словам министра здравоохранения Белоруссии Владимира Караника, решение о приостановке проходящего в стране чемпионата по футболу, должно принять Минспорта.

В Белорусии зафиксировано 2226 заболевших коронавирусной инфекцией, среди которых 301 медик. 172 заболевших выздоровели, 23 умерли. Несмотря на коронавирус, в стране не отменены массовые мероприятия — кроме тех, что проходят с участием иностранцев.

В Белорусии продолжается национальный чемпионат по футболу. По информации белорусских СМИ, на данный момент это единственный действующий футбольный турнир в Европе. 10 апреля Белорусская федерация футбола заявила, что не намерена отменять чемпионат.

Матчи проходят в присутствии зрителей. Болельщикам измеряют температуру перед входом на стадион и рассаживают их на трибунах в шахматном порядке. Кроме того, в белорусских городах с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу матчи не проходят.