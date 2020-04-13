ЦБ отчитался о почти полной остановке иностранных инвестиций в российские компании

Прямые иностранные инвестиции в небанковский сектор за первый квартал 2020 года составили 0,2 миллиарда долларов, пишет РБК со ссылкой на данные ЦБ.

Для сравнения, в первом квартале 2019-го зарубежные инвестиции в небанковском секторе составляли 10,3 миллиарда долларов.

Кроме того, портфельные инвесторы начали забирать капитал с российского рынка.

Значение в первом квартале составило минус 1,2 миллиарда долларов против притока 6,8 миллиарда долларов годом ранее, пишет РБК.

По словам экономиста Евсея Гурвича, которые приводит РБК, в кризис традиционно наблюдается отток капитала «из формирующихся рынков в развитые экономики с сильными финансовыми системами».

Прямые инвестиции из России в зарубежные компании в первом квартале 2020-го выросли на 4,9 миллиарда долларов, добавляет «Финмаркет» (рост за первый квартал 2019-го — 9,1 миллиарда долларов).