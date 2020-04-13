РЖД приостановили бесплатные перевозки ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны

«Российские железные дороги» из-за коронавируса с 13 апреля 2020 года приостанавливают бесплатные перевозки участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также их сопровождающих, в поездах дальнего следования.

В заявлении РЖД говорится, что оформление бесплатных перевозок «будет незамедлительно возобновлено после снятия всех ограничительных мер».

В рамках борьбы с распространением коронавируса в большинстве российских регионов введен обязательный режим самоизоляции для жителей старше 65 лет.

Глава оргкомитета по празднованию 75-летия Победы Антон Кобяков ранее в апреле обратился к правительству с просьбой не приглашать людей старше 65 лет, в том числе ветеранов, на торжественные мероприятия из-за ситуации с коронавирусом.

По неподтвержденным официально данным, обсуждается возможность отказа от проведения торжеств 9 мая и перенос празднования Дня Победы.