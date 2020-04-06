Оргкомитет Дня Победы попросил правительство не приглашать ветеранов на празднование

Советник президента РФ Антон Кобяков попросил правительство не приглашать людей старше 65 лет, в том числе ветеранов, на торжества по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает «Интерфакс».

Кобяков, который возглавляет оргкомитет праздника, объяснил просьбу ситуацией с распространением коронавируса. Предполагается, что риск умереть от COVID-19 для пожилых людей выше.

В администрации президента агентству подтвердили, что такая просьба отправлена правительству.

По данным Znak.com, День победы в 2020 году из-за эпидемии перенесут с 9 мая на 24 июня. РБК называло датой празднования 3 сентября.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что обсуждается вопрос отмены или другого формата для парада Победы, чтобы не подвергать опасности здоровье людей.