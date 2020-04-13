«Русь сидящая» обратится в ООН в связи с бунтом в ангарской колонии

Фонд «Русь Сидящая» проинформирует о произошедшем в колонии двух специальных докладчиков ООН — по вопросу о внесудебных казнях и по вопросу о пытках. Об этом сообщил в фейсбуке руководитель юридического департамента фонда Алексей Федяров, приложив копию обращения, адресованного Аньес Калламар и Нильсу Мельцеру соответственно.

«Люди в погонах вроде начальника Иркутского ГУФСИН [Леонида] Сагалакова и начальника ИК-15 [Андрея] Верещака должны понимать, что нельзя избивать других людей безнаказанно», — подчеркнул Федяров.

Международное сообщество, добавил руководитель юридического департамента фонд «Русь сидящая», должно отреагировать на факты нарушений прав заключенных спецназом ФСИН.

9 апреля заключенные ШИЗО колонии строгого режима в городе Ангарск вскрыли вены в знак протеста против действий администрации, а 10 апреля подожгли несколько рабочих построек. В колонию ввели спецназ. После подавления бунта на территории колонии было найдено тело одного погибшего заключенного, «Русь сидящая» в своем обращении в ООН сообщает о втором погибшем. Сотни человек, по словам правозащитников, пострадали. Официально ФСИН о погибших и пострадавших в колонии в Ангарске не сообщала.

По версии ФСИН, бунт начал один из заключенных, отказавшийся от проведения личного обыска. Его поддержали другие заключенные, находившиеся в штрафном изоляторе, которые вскрыли себе вены. В свою очередь правозащитники заявляли, что бунт начался после того, как один из заключенных колонии вскрыл вены в знак протеста против издевательств, после этого его избили, что спровоцировало других заключенных.