Мэрия Москвы запустила сервис по оформлению пропусков для поездок

На сайте мэрии Москвы появился раздел, где можно оформить цифровой пропуск, необходимый для поездок по Москве и Подмосковью на общественном, служебном или личном транспорте.

Цифровой пропуск станет обязательным для поездок, начиная с 15 апреля. Для передвижения пешком пропуск не нужен. Без пропусков также могут передвигаться обладатели .

Чтобы оформить пропуск на сайте, нужно указать цель поездки: это может быть работа, посещение врача или . Для поездок на работу пропуск оформляется до 30 апреля. В остальных случаях пропуска действительны в течение дня: для поездок в больницу или поликлинику документ можно оформить неограниченное число раз, для иных целей — не более двух раз в неделю.

После того, как будут заполнены все пункты по ссылке «Получить цифровой пропуск», нужно сохранить документ: сделать скриншот, получить на электронную почту, напечатать или записать полученные данные на бумаге.

Пропуск, полученный в Москве, также действует в Подмосковье. Жители других регионов, планирующих поездки в Москву, также должны получить цифровой пропуск.

Жители Московской области могут получить пропуск для передвижения по своему региону через приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус» (iOS, Android), сообщается на региональном портале госуслуг. Приложение необходимо для получения пропусков с 15 апреля, сообщил ранее губернатор Подмосковья.

Подробнее о цифровых пропусках В Москве и Подмосковье вводят пропуска для поездок на личном и общественном транспорте. Вот как это будет работать