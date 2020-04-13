Бывший глава Российского авторского общества Сергей Федотов признал вину по делу о хищении 730 миллионов рублей
Все фигуранты дела о хищении 730 миллионов рублей Российского авторского общества (РАО), в том числе бывший глава организации Сергей Федотов попросили об особом порядке, сообщает ТАСС.
Особый порядок предполагает признание вины и наказание не более двух третей от максимального, напоминает агентство.
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело поступило в Пресненский районный суд 13 апреля, дату разбирательства пока не назначили, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
Федотова арестовали в декабре 2018-го, фигурантами дела стали также его мать Вера Федотова и бывший член совета директоров РАО Светлана Темешова. По версии следствия, обвиняемые переводили авторские гонораров на счета подставных лиц и затем обналичивали их.
В июне 2017-го Сергея Федотова приговорили к полутора годам по делу о хищении имущества РАО. В декабре того же года он вышел по УДО.