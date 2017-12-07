Бывший глава Российского авторского общества вышел по УДО
Бывший руководитель Российского авторского общества Сергей Федотов освобожден из колонии по УДО.
Такое решение принял Рязанский областной суд. Ранее суд нижестоящей инстанции согласился освободить Федотова, но потерпевшая сторона по его делу заявила протест. Федотов должен ежемесячно отмечаться в полиции, ему запрещено менять место жительства.
Федотов был приговорен к 1,5 годам колонии за хищение имущества Российского авторского общества.
Сергей Федотов был задержан в июне 2016 года и помещен под арест. Он был уволен с поста главы РАО.
Как установил суд, Федотов незаконно передал имущество РАО на сумму 300 миллионов рублей третьим лицам. Он признал вину в махинациях с недвижимостью и возместил более 170 миллионов ущерба. Дело рассматривали в особом порядке.
В 2015 году Федотов купил замок в Шотландии стоимостью около одного миллиона фунтов стерлингов. На вопросы журналистов о происхождении средств на покупку замка он отвечал, что не является госслужащим и не обязан отчитываться о доходах. В октябре 2017 года замок был выставлен на продажу.